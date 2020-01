Neujahrsempfang in Resse

Resse. Die Kapernaum-Kirchengemeinde Resse lädt am Sonntag, 12. Januar, zum Neujahrsempfang um 11 Uhr alle, die sich an der Kirchengemeinde erfreuen und sie fördern, in die Martin-Luther-Straße 10 ein. Das neue Jahr bringt viele Pläne mit sich. Der Kirchenvorstand lädt mit Gottesdienst und anschließender Begegnung bei Suppe ein Innezuhalten, zurückzublicken und den Blick nach vorne auf den Umbau zu richten und anzupacken. Der Werkkreis hat mit Konfis den Weihnachtsbaum mit Sternen geschmückt. Diese Sterne dürfen nach dem Gottesdienst gegen eine Spende für den Umbau geplündert und weitergegeben werden.