Neujahrskonzert in Brelingen

Brelingen. Das diesjährige Neujahrskonzert der Kirchengemeinde Brelingen findet unter dem Titel „The Big Gong“ am Sonntag, 12. Januar, um 18 Uhr in der St.-Martini-Kirche statt. Peter Heeren, Gongspieler aus Schleswig-Holstein, schafft in seinem Konzert mit bis zu 20 großen symphonischen Planeten- und Orchester-Gongs eine einzigartige Klangarchitektur. Der studierte Kirchenmusiker ist mehrfacher Preisträger für Orgelspiel und Komposition. Mit

seinen Gongkonzerten ist er im In- und Ausland aufgetreten. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten. Nach dem Konzert besteht Gelegenheit, bei Brot und Wein gute Wünsche für das neue Jahr auszutauschen.