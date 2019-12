Gemeinsam das Jahr 2020 begrüßen

Scherenbostel. Die seit dem Jahreswechsel 1999/2000 bestehende Tradition des Neujahrsläutens wird auch in diesem Jahr in altbewährter Form fortgesetzt. Am Silvesterabend treffen sich alle kurz vor 0 Uhr am Glockenturm. Jeder – Groß und Klein – darf die Glocke läuten, ob lange oder nur kurz. Gemeinsam soll das Jahr 2020 begrüßt werden. Der Arbeitskreis Kirche in Scherenbostel lädt alle zu diesem Treffen ein.