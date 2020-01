Neujahrsschießen

Gailhof. Der Schützenverein „Sichere Hand“ Gailhof lädt ein zum Neujahrsschießen am Freitag, 10. Januar, um 19 Uhr ein. Alle Dorfbewohner und Freunde des Vereins sind herzlich willkommen, gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen und mit einem Schießwettbewerb zu begrüßen. Es gibt eine kleine Überraschung zu gewinnen. Meldeschluss ist 21 Uhr. Außerdem findet an diesem Abend wieder das spannende Bestenschießen 2019 statt.

Hierbei treten alle Erstplatzierten der Wettbewerbe des vergangenen Jahres gegeneinander an.