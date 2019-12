Neujahrswanderung

Negenborn. Der Schützenverein Negenborn lädt alle Negenborner Bürger, ob Groß oder Klein, die Lust haben, sich nach den vielen Feiertagen einmal zu Fuß durch die

Negenborner Gemarkung führen zu lassen, zur Neujahrswanderung mit anschließendem Grünkohlessen in das Dorfgemeinschaftshaus Negenborn ein. Am Sonntag, 5. Januar 2020, treffen sich die Teilnehmer um 11 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus zur Wanderung, die circa zwei Stunden dauern soll. Anmeldung zum Essen (Grünkohl mit Bregenwurst und Kartoffeln, Kasseler und Bauchfleisch) bei Hannelore Winkel unter Telefon (0 51 30) 32 92 oder Andreas Stieber, Telefon (01 52) 33 86 78 27 oder (0 51 31) 4 46 17 77.