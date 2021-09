Nicht fahrbereit

Gailhof. Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer wollte am Dienstag um 7.45 Uhr vom Neuen Hessenweg nach links auf die L 310 in Richtung Autobahn einbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Seat einer 62-Jährigen. Der Lkw prallte in die Fahrerseite des Seat, der dadurch erheblich beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war.Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.