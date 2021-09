Nichts gestohlen

Bennemühlen. Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Freitag letzter Woche zwischen 12 und 18 Uhr vermutlich durch Hebeln mit einem unbekanntem Werkzeug an der Hauseingangstür eines unbewohntenEinfamilienhauses Zutritt.

Es wurde nichts entwendet.

Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.