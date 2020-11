Noch einige Exemplare da

Mellendorfer Chronik gegen Spende abzugeben

Mellendorf. Die im Jahr 2007 erschienene Mellendorfer Chronik ist gegen eine Spende bei der Gärtnerei Borgas in Mellendorf erhältlich. Das teilt der Mellendorfer Bürger- und Verschönerungsverein jetzt mit. „Wir haben noch einige Exemplare und da die Chronik heute nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist, haben wir uns dazu entschlossen, diese Exemplare gegen eine Spende abzugeben“, so der Vorsitzende Michael Gerlich. „Natürlich gehen wir davon aus, dass die Chronik bereits in vielen Haushalten in Mellendorf vorhanden ist, aber gerade Neuzugezogene interessieren sich vielleicht für die Geschichte unseres Dorfes. Sie haben nun die Möglichkeit sich eines der letzten Exemplare gegen eine freiwillige Spende zu sichern“, so Gerlich weiter. Sein Dank geht an Dolf Borgas, für die Möglichkeit die Chronik in der Gärtnerei anzubieten.