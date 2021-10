Noch einmal Aquarelle mit Leuchtturmmotiven

Brelingen. Die evangelische Kirchengemeinde St. Martini in Brelingen bietet noch einmal Original-Aquarelle des Dresdener Malers Marc Wolff-Rosenkranz mit Leuchtturmmotiven an. Der Verkauf findet nach dem Gottesdienst am Sonntag, 31. Oktober, von 10.45 bis 12.15 Uhr in der Brelinger Kirche statt. Den Gottesdienst zum Reformationstag hält zuvor der Pastor i. R. Paul-Martin Gundert.Die gerahmten Aquarelle werden zu einer Mindestspende von 15 Euro angeboten. Der gesamte Verkaufserlös soll Hochwasseropfern in der evangelischen Kirchengemeinde Adenau in der Eifel zur Verfügung gestellt werden. Weitere Spenden für diesen Zweck werden ebenfalls angenommen.