Noch einmal Taizégebet am Freitagabend

Auszeit in St. Michaelis geht in die Sommerpause

Bissendorf. Zum letzten Mal vor der „Sommerpause“ lädt die Kirchengemeinde St. Michaelis zum Abendgebet in der Tradition der französischen Gemeinschaft von Taizé. Am Freitag, 28. Februar, um 19 Uhr beginnt in der Bissendorfer Kirche diese von Gesang und Stille geprägte Andacht, die in den letzten Monaten so viele Freunde in der Wedemark gefunden hat. Neben bekannten Gesängen der vergangenen Wochen warten wieder Melodien auf die Besucher, die in der Osternacht in St. Michaelis erklingen werden. Wer sich in die eingängigen Gesänge einstimmen möchte, hat ab 18.45 Uhr die Gelegenheit dazu.„In Taizé sind es die Jugendlichen, die die Gebete prägen, hier in St. Michaelis ist es vor allem die Elterngeneration, die die 30-minütige Auszeit am Freitagabend schätzen gelernt hat“, beschreibt Pastor Thorsten Buck das Angebot der Kirche. Mit der Andacht im Februar endet die Reihe der Taizégebete in der Michaeliskirche vorerst – im Herbst wird sich die Kirche wieder für diese meditativen Andachten öffnen.