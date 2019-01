Noch freie Plätze bei Discofox-Workshop

Mellendorf. Die Tanzsparte des Mellendorfer Turn-Vereins veranstaltet ab 27. Januar an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen wieder Ihren beliebten Discofox-Workshop für Einsteiger und Auffrischer. Aufgrund der großen Nachfrage wird eine zusätzliche Trainingszeit ab 15.30 bis 16.30 Uhr angeboten, in der noch wenige Plätze frei sind. Die Workshop kostet für Nichtvereinsmitglieder 60 EUR pro Paar. Mitglieder erhalten Rabatt. Details zum Workshop und zur Tanzsparte unter www.tanzsport-mellendorf.de. Anmeldungen nimmt die Spartenleiterin Kathleen Sommer gern per E-Mail an spartenleitung@tanzsport-mellendorf.de entgegen.