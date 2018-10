Noch freie Plätze bei VHS

Babysitterkurs für Jugendliche ab zwölf Jahren

Wedemark. Für interessierte Teilnehmende ab zwölf Jahren gibt es noch freie Plätze in folgenden Kursen: Babysitter-Pass 1 – hier können die Teilnehmer alles über das Babysitten lernen: von der Ernährung und Pflege über altersgerechte Spielideen bis zur Notfallversorgung. Wie geht man mit Eltern um, welche gesetzlichen Vorschriften gibt es und was ist die übliche Bezahlung? All das erfahren Interessierte in dem Kurs. Termin ist Freitag, 19., und Freitag, 26. Oktober, jeweils 15 bis 18.45 Uhr; Kursnummer: W 211940; Preis: 35 Euro.Babysitter-Pass 2 – Wie beschäftige ich ein Baby oder Kleinkind? Mit praktischen Übungen und Rollenspielen lernen die Teilnehmer alles über die altersgerechte Beschäftigung, konsequentes Handeln und das Aufstellen von Regeln in Absprache mit den Eltern. Termin ist Freitag, 2. November, 15 bis 18.45 Uhr, Kursnummer: W 212140, Preis: 23,30 Euro.Die Kurse finden statt bei der VHS Wedemark-Bissendorf, Am Mühlenberg 15. Anmeldung bei Kerstin Euler unter Telefon (0 50 32) 98 19 81 (vormittags), euler@vhs-hannover-land.deoder online unter www.vhs-hannover-land.de und in jeder Geschäftsstelle der vhs Hannover-Land.