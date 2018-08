Noch freie Plätze

Computerspiele ab zwölf auf Jugendhof

Heidekreis. Am ersten Septemberwochenende (1./2. September) findet das Seminar Computerspiele ab zwölf auf dem Jugendhof Idingen statt. Computerspielen macht Spaß, gemeinsam spielen macht noch mehr Spaß. Aus diesem Grund bietet der Jugendhof für alle Kinder ab zwölf Jahren ein Wochenende nur mit Spielen an. Die Kinder aus einer großen Anzahl vorhandener Spiele auswählen, die selbstverständlich die entsprechende USK-Alterskennzeichnung besitzen. Aus diesem Grund dürfen eigene Spiele nicht mitgebracht werden. Zu Beginn des Seminars werden die Spiele vorgestellt, danach können die Kinder allein oder in Gruppen die verschiedensten Spiele testen und durchspielen. Es wird alles dabei sein: Denk-, Gesellschafts-, Sport-, Jump’n Run-, Simulations-, Strategie oder Action- und Adventure-Spiele. Es ist also für jedes Interesse etwas dabei. Die Kinder müssen nur noch Spaß am Computerspielen und viel Sitzfleisch mitbringen.Da bei dem Seminar noch Plätze frei sind, können interessierte Mädchen und Jungen unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11, im Internet unter www.jugendhof-idingen.de oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de informieren oder sich gleich anmelden.