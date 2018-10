Noch freie Verkaufsstände beim Adventsbasar in Abbensen

Abbensen. Der Adventsbasar des Dorfverschönerungsvereins Abbensen findet am Sonnabend, 24. November, in der Zeit von 14 bis circa 20 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus statt. Es stehen noch Standplätze und Verkaufsbuden zur Verfügung, Anmeldungen sind unter www.abbensen-dvv.de oder Telefon (0 50 72) 14 33 möglich. Weitere Informationen stehen ebenfalls auf der Homepage des Dorfverschönerungsvereins Abbensen zur Verfügung oder können unter der genannten Rufnummer erfragt werden.