Noch keine Kfz-Zulassung im Rathaus

Mellendorf. Immer noch können aus Krankheitsgründen keine Kfz-Zulassungsangelegenheiten im Rathaus bearbeitet werden. In dieser Woche bis 31. Januar werden die Bürger gebeten, sich in Zulassungsangelegenheiten an die umliegenden Kommunen zu wenden. Die Serviceleistungen des Bürgerbüros können uneingeschränkt zu den üblichen Öffnungszeiten in Anspruch genommen werden.