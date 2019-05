Noch Plätze frei

Roboterkurs an der VHS

Bissendorf. Samstags, ab 15. Juni, bietet die vhs Hannover Land einen Schnupperkurs „Robotik 2“ (V.-Nr. X545840) in der Wedemark, VHS, Am Mühlenberg 15, an. Dieser Kurs richtet sich an Kinder der dritten bis vierten Klasse, die neugierig auf spannende Phänomene aus der Natur sind, oder die sich schon mal gefragt haben, ob ein Roboter tanzen oder Star Wars spielen kann. Hier erfahren sie, was alles mit den Robotern möglich ist. Sie lernen, wie ein Roboter zusammengesetzt wird, wie er sich bewegt, wie er sieht und wie er auf kleine Befehle reagiert. Der Kurs findet jeweils von 14 bis 16.15 Uhr statt und kostet 58,50 Euro. Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 32) 98 19 81 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.