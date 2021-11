Nordic Christmas

Besinnliche Musik in der Brelinger Kirche

Brelingen. Die nordischen Länder verfügen über ein reichhaltiges Repertoire an traditioneller Musik, das dort über eine hohe Popularität verfügt. Ein fünfköpfiges Ensemble aus Violine, Flöten, Nyckelharpa, Akkordeon, Harfe und Orgel wird zusammen mit einem Brelinger Projektchor eine Auswahl an Volksmusik aus Norwegen und Schweden darbieten.Die hier eingesetzte Nyckelharpa ist ein Instrument, das weitgehend unbekannt in Deutschland ist. Sie wird wie eine Geige mit Bogen bespielt, verfügt aber über Tasten und zusätzliche Resonanzsaiten, die ihr einen silbrigen Klang verleihen. Das Instrument wird überwiegend in der schwedischen Volksmusik eingesetzt. Die Chorleitung übernimmt Sabine Kleinau-Michaelis, die Gesamtleitung hat Martin Fischer. Das Konzert findet in der Kirche St. Martini, Brelingen am Freitag, 26. November um 20 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird unter 3-G-Bedingungen (Stand 15. November) stattfinden. Änderungen in Abhängigkeit von der Pandemielage sind möglich.