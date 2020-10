Nordic Walking mit Baby

Gesundheitssport an der frischen Luft

Nordic Walking ist ein Gesundheitssport, bei dem alle Muskeln aktiviert werden. Beweglichkeit, Koordinationsfähigkeit, Ausdauer sowie das Herz-Kreislauf-System werden gefördert und verbessert. Die Übungsstunden sollen nicht nur gesundheitsförderlich sein, sondern vor allem Spaß machen. Das Kursangebot mittwochs von 15.30 bis 16.30 Uhr oder samstags von 11 bis 12 Uhr ist speziell an Mütter gerichtet, die sich gern mit ihrem Baby an der frischen Luft bewegen. Treffpunkt ist der Friedhof in Oegenbostel. Anmeldung unter info@fam-marx.com