Novembergottesdienste

Motto morgen: Frieden in Reichweite

Resse. Am Sonntag, 14. November, um 11 Uhr wird in der Kapernaumkirche wieder der traditionelle Friedensgottesdienst gefeiert. „Frieden in Reichweite“, lautet das Motto zum Einsatz für den Frieden. Im Konfirmanden - Projekt „Krieg - Stell dir vor, er wär hier…!“ haben sich die Jugendlichen mit dem Thema auseinandergesetzt und zeigen, was sie Neues entdeckt haben. Am Ewigkeitssonntag (21. November) wird der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres gedacht und Erinnerungslichter entzündet. Der Gottesdienst beginnt jeweils um 11 Uhr.