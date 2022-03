Nur ein paar Eier

Meitze. Ein 29-jähriger Mann aus Garbsen ist nach Auskunft der Polizei am Montag gegen 13.30 Uhr in Meitze unberechtigt in ein Wohnhaus eingedrungen. Dort wurde er in einem Raum von dem 19-jährigen Sohn der Eigentümer überrascht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Wie der Mann in das Wohnhaus gelangte, steht noch nicht fest. Er gab an, lediglich ein paar Eier kaufen zu wollen. Die Person ist bereits polizeilich bekannt und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.