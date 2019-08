OD Wennebostel: Sanierungsbeginn im September

Informationsveranstaltung am 10. September im Gasthaus Bludau

Wennebostel. Die Region Hannover und die Gemeinde Wedemark werden Mitte September in der Ortsdurchfahrt Wennebostel (K 107) mit umfangreichen Baumaßnahmen beginnen. In der Woche ab dem 16. September werden der Schmutz- und Regenwasserkanal, die Fahrbahn sowie die Gehwege neu hergestellt. Die Umbauarbeiten dauern voraussichtlich circa 18 Monate und kosten rund zwei Millionen Euro. Allen interessierten Bürger werden Vertreter der Region und der Gemeinde die Baumaßnahme am Dienstag, 10. September, um 17 Uhr im Gasthaus Bludau, Alter Postweg 8, in Wennebostel vorstellen. Insbesondere wird über die Verkehrsführung und die Zuwegung zu den Grundstücken während der Bauzeit informiert.Die Baumaßnahme wird unter Vollsperrung der Ortsdurchfahrt in vier Bauabschnitten entlang der Straße In Wennebostel ausgeführt. Der erste Bauabschnitt beginnt an der Straße Zur Wietze und geht bis zu Knotenpunkt Wennebosteler Kirchweg. Die Baudauer für den ersten Bauabschnitt wird mit circa acht Monaten angesetzt (bis Mai 2020). Der zweite Bauabschnitt beginnt ab dem Wennebosteler Kirchweg und geht in den dritten Bauschnitt bis zur Einmündung Alter Postweg über. Die zweite Bauabschnitte wird voraussichtlich mit drei Montanen Bauzeit angesetzt, der dritte Bauabschnitt mit circa vier Monaten. Dies bedeutet, dass die Straße In Wennebostel ab dem Knotenpunkt Wennebosteler Kirchweg bis zum Alten Postweg von Juni 2020 bis Dezember 2020 gesperrt ist. Der vierte und letzte Bauabschnitt beginnt ab Alter Postweg und endet an der Landesstraße 383 (Lindenstraße). Bauzeit: drei Monate von Januar 2021 bis März 2021. Eine großräumige Umleitung wird eingerichtet.