Öffnung der Bibliotheken

Mellendorf/Bissendorf. Die Bibliothek in Mellendorf auf dem Campus W bleibt in den Weihnachtsferien vom 23. Dezember bis zum 7. Januar geschlossen. Die Bücherei in Bissendorf hat auch rund um die Feiertage herum ganz normal und zu den üblichen Zeiten geöffnet: vormittags am Dienstag, mittwochs und Freitag von 9 bis13 Uhr, nachmittags am Dienstag von 15 bis19 Uhr und am Donnerstag und Freitag von 15 bis 17 Uhr.

Am 24. und 31. Dezember hat auch die Bücherei in Bissendorf geschlossen. Rund um die Uhr und auch an allen Sonn- und Feiertagen kann man sich über die virtuelle Ausleihstelle der Gemeindebibliothek - den Onleihe-Verbund www.onleihe-niedersachsen.de - E-Books, Hörbücher und andere elektronische Medien auf die heimischen Endgeräte herunterladen. Das Team der Gemeindebibliothek rät allen Personen, die daran interessiert sind, bisher aber noch keine Erfahrungen damit gemacht haben, sich rechtzeitig vor den Feiertagen in den beiden Ausleihstellen der Gemeindebibliothek über die Ausleihmodalitäten von E-Medien zu informieren.