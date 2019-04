Öffnungszeiten im Mooriz

Resse. Veränderte Öffnungszeiten im Moor-Informationszentrum in Resse: Am Ostersonntag, 21. April, bleibt das Moor Informationszentrum geschlossen. Geöffnet ist dafür am Ostermontag, 22. April, von 11 bis 17 Uhr. Am Ostermontag findet ab 12 Uhr eine öffentliche Führung über den Moor-Erlebnispfad unter der Leitung der Gästeführerin Lisel Köthe statt.