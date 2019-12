Öffnungszeiten während der Feiertage

Wedemark. Die Feiertage stehen vor der Tür. Auch die Einrichtungen der Gemeindeverwaltung haben entweder nur eingeschränkt geöffnet oder bis zum kommenden Jahr ganz geschlossen. Die Serviceangebote des Rathauses sind bis vor Weihnachten nutzbar. Ab dem 24. Dezember ist das Rathaus geschlossen. Am 2. Januar 2020 öffnen sich die Türen wieder und die Angebote sind wieder wie gewohnt verfügbar.

Das Team des Mehrgenerationenhauses (MGH) im Gilborn in Mellendorf macht über die Feiertage Ferien. Vom 23. Dezember bis zum 3. Januar 2020 finden keine Angebote im MGH statt – das MGH bleibt in der Zeit geschlossen.

Die Bibliothek in Mellendorf ist während der Weihnachtsferien vom 23. Dezember bis zum 6. Januar 2020 geschlossen. Die Bücherei in Bissendorf bleibt zu den üblichen Zeiten geöffnet (mit Ausnahme vom Heiligabend, Silvester und den gesetzlichen Feiertagen): freitags am 27. Dezember und 3. Januar von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr und am Donnerstag, 2. Januar 2020, nachmittags von 15 bis 17 Uhr. Rund um die Uhr und auch an Wochenenden und Feiertagen ist der Onleihe-Verbund www.nbib24.de zugänglich.

Das Standesamt in Bissendorf hat noch bis einschließlich Montag, 23. Dezember, geöffnet. Danach stehen die Kolleginnen ab Donnerstag, 2. Januar 2020 wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung.