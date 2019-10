Ökumenische Gräbersegnung

Bissendorf. Immer am Sonntag nach Allerheiligen und Allerseelen ziehen Menschen über den Bissendorfer Friedhof, entzünden Lichter und gedenken der Verstorbenen. Das ist eine typisch katholische Sitte, die Religionspädagogin Betina Schenk seit vielen Jahren in Bissendorf geprägt hat. Erstmals beteiligt sich daher das Pfarramt der St. Michaeliskirchengemeinde mit Pastorin Wibke Lonkwitz auf dem Bissendorfer Friedhof, weil es eine würdigende Geste den Trauernden gegenüber ist. Gemeinsam geht es über den Friedhof zu den Gräbern der Familie mit Liedern und Gebeten. Die Vorbereitenden freuen sich über viele, die mitgehen. Treffpunkt ist am Sonntag, 3. November, um 15.30 Uhr in der Friedhofskapelle Bissendorf, Endpunkt ist am Kriegsgräberdenkmal.