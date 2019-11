Ökumenische Gräbersegnung

Brelingen. Am Sonntag, 10. November, um 15 Uhr laden die evangelische und die katholische Kirchengemeinden zur ökumenischen Gräbersegnung auf den Friedhof in Brelingen ein. Nach kurzer Andacht wird gemeinsam über den Friedhof gegangen. An den Gräbern der Verstorbenen wird jeweils innegehalten, ein Gebet und ein Segen gesprochen.