Ökumenische Gräbersegnung

Brelingen. Wie schon seit einigen Jahren findet auch in diesem Jahr die Gräbersegnung, die im Rahmen des katholischen Allerheiligenfestes begangen wird, in Brelingen in ökumenischer Verbundenheit statt. Treffpunkt ist am Sonntag, 1. November, um 15 Uhr an der Friedhofskapelle in Brelingen. Im Anschluss an eine kleine Andacht folgt ein gemeinsamer Gang über den Friedhof, in dessen Verlauf jeder die Möglichkeit hat, am Grab seiner Angehörigen Segen und Gebet gesprochen zu bekommen.