Offene Castings

Waldbühne bereitet sich auf 2019 vor

Region. Während die Saison für das Kinderstück auf der Waldbühne Otternhagen bereits beendet ist und die letzten Vorstellungen der Komödie „Drei Kerle und ein halber“ noch anstehen (8., 9., 15. und 16. September), bereiten sich die Ehrenamtlichen der Amateurfreilichtbühne schon auf die Spielzeit 2019 vor.Wie bereits 2017 bei „Tratsch im Treppenhaus“, wird dann Fabian Joel Walter Regie im Erwachsenenstück führen. Für das Kinderstück wird es ein neues Kreativteam geben: Angela Rennemann (Regie) und Dietmar Brodkorb (Gesang) übernehmen die Leitung für das geplante Familien-Musical. Erstmalig lädt der Vorstand der Bühne für beide Produktionen zu offenen Castings ein. Am Sonnabend, 15. September, von 10 bis 12 Uhr werden Rennemann und Brodkorb das Auswahlverfahren für das Kinderstück leiten. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche ab neun Jahren und Erwachsene. Für das Erwachsenenstück findet das Casting am Sonnabend, 22. September, von 16 bis 18 Uhr statt. Hier beginnt das Teilnehmeralter bei 18 Jahren. Um den Ablauf an beiden Terminen besser koordinieren zu können, bittet der Vereinsvorstand darum, sich bei Interesse unter info@waldbuehne-otternhagen.de anzumelden.