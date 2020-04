Offene Kirchen

Helstorf/Abbensen. Es zeichnet sich ab, dass demnächst wieder Gottesdienste stattfinden könnten. An diesem Sonntag, 3. Mai, müssen sich die gläubigen Christen aber noch mit offenen Kirchen zufrieden geben. Von 10 bis 11 Uhr werden in Helstorf und Abbensen die Türen offen sein. Von 10 bis 10:15 Uhr wird in Helstorf, von 10:45 bis 11 Uhr in Abbensen die Orgel zu hören sein. Und es gibt wiederum Blätter zum Mitnehmen mit Gedanken zum Sonntag.