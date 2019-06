Offene Ohren bei der CDU Nord

Elze. Zum dritten Mal fragt der CDU-Ortsverband Elze-Bennemühlen: Was beschäftigt unsere Bürger im Norden der Wedemark, wofür soll Politik sich stark machen? Um das zu erfahren lädt der Vorstand des Ortsverbandes gemeinsam mit den CDU-Ortsratsmitgliedern aus den drei Ortsräten im Norden der Wedemark am Sonntag, 30. Juni, zum „Tag des offenen Ohres“ in die alte Schule an der Poststraße in Elze ein. Von 14.30 bis 16.30 Uhr möchten die ehrenamtlichen Politiker mit „offenen Ohren“ erfahren „was unsere Bürger im Norden bewegt“, wie Frank Riebesehl, der Vorsitzende des Ortsverbandes, ausführt. Um „ganz Ohr zu sein“ laden die Organisatoren bewusst niemanden aus der Bundes- oder Landespolitik ein. Der Gedankenaustausch mit den Bürgern ist das zentrale Anliegen, denn „wir können uns nur für die Anliegen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger engagieren, wenn wir wissen, was sie umtreibt", so Frank Riebesehl. Die Mitglieder des Ortsrates und des CDU-Verbandes Nord freuen sich auf viele Besucher und interessante Gespräche bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen.