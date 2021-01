Offene Sprechstunde fällt aus

Familienzentrum verweist auf Lebensberatungsstelle

Mellendorf. Aufgrund der aktuellen Lage muss die „Offene Sprechstunde für Erziehungsfragen“ im Familienzentrum emilie am Donnerstag, 4. Februar, ausfallen. Voraussichtlicher nächster Termin ist Donnerstag, 4. März, von 14 bis 15.30 Uhr im Sonnenzimmer des evangelischen Pfarrhauses der St. Georgs-Kirchengemeinde, Wedemarkstraße 28, in Mellendorf. Wer in dieser für viele Familien schwierigen Zeit gerne ein persönliches Beratungsgespräch mit Susanne Hondl in Anspruch genommen hätte, kann telefonisch Kontakt zur Lebensberatungsstelle Burgwedel, Isernhagen und Wedemark unter der Telefonnummer (0 51 39) 89 28 28 aufnehmen. Wie immer ist diese Beratung kostenfrei und vertraulich, sie ist offen für alle Familien der Wedemark.