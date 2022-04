Offene Uni für Frauen: Zwei neue Kurse

Wedemark. Die Zentrale Einrichtung für Weiterbildung der Leibniz Universität Hannover bietet zum Wintersemester 2022 zwei neue Kurse im Rahmen der Offenen Universität für Frauen an. Das Angebot ist offen für Interessierte aller Altersstufen und Bildungsabschlüsse. Ab Mai finden Informationsveranstaltungen zum Programm statt.Wissenschaft und Alltag verknüpfen in entspannter Atmosphäre und ohne Leistungsdruck – diese Möglichkeit schafft die Leibniz Universität Hannover mit dem Angebot der Offenen Universität für Frauen. Ab Oktober 2022 starten zwei neue Kurse, die Weiterbildung läuft über vier Semester. Der Kurs richtet sich an Frauen, die ihr Wissen erweitern, ihre Fähigkeiten ausbauen und sich neu orientieren möchten. Teilnehmen können Interessentinnen aller Altersstufen und Bildungsabschlüsse, Abitur ist nicht notwendig. Die Weiterbildung findet in akademischer Begleitung und in einer festen Gruppe statt.Teilnehmende beschäftigen sich mit wissenschaftliche Methoden und Denkweisen, die im Alltag Orientierung bieten, setzen sich mit gesellschaftliche Strukturen im Wandel auseinander und eignen sich Handlungswissen zu persönlichen Kompetenzen und Methoden an. Durch positive Lernerfahrungen im intensiven Austausch fördert die Weiterbildung Fertigkeiten für den beruflichen und persönlichen Alltag und schärft den Blick auf aktuelle Vorgänge.Im Wintersemester 2022 bietet die Offene Universität einen Vormittags- und einen Abendkurs an. Der Vormittagskurs findet montags und mittwochs zwischen 8:45 Uhr und 12 Uhr statt und beginnt ab dem 2. November. Der Abendkurs wird in Kooperation mit dem Bildungswerk ver.di angeboten, der Kurs läuft mittwochs von 18:00 Uhr bis 20:45 Uhr sowie an vier Samstagen pro Semester, Kursbeginn ist der 5. Oktober. Die Kurse werden zur Hälfte online und zur Hälfte in Präsenz stattfinden. Wer eine individuelle Einführung in das Online-Format benötigt, meldet sich vorab bei den Verantwortlichen.Wer Näheres über das Kursprogramm ab Oktober 2022 erfahren möchte, kann eine der zahlreichen Informationsveranstaltungen besuchen. Um Anmeldung wird gebeten. Termine gibt es sowohl vormittags als auch abends.Die Infoveranstaltungen am Vormittag finden an folgenden Terminen jeweils von 10 bis 11.30 Uhr statt: Mittwoch, 11. Mai, Montag, 20.Juni, Mittwoch, 06. Juli und Montag, 05. September. Abendtermine für die Infoveranstaltungen sind der 11. Mai, 22. Juni und 07. September von jeweils 18 bis 19.30 Uhr. Veranstaltungsort ist die Zentrale Einrichtung für Weiterbildung/LUH, Schloßwender Str. 7, 30159 Hannover. Es ist auch möglich, die Veranstaltungen online zu besuchen.Fragen und Anmeldungen richten Interessierte an Britta Jahn, b.jahn@zew.uni-hannover.de oder telefonisch an (0511) 762-1 91 08, weitere Informationen gibt es auf der Homepage: https://www.zew.uni-hannover.de/de/weiterbildungen... .Details über das Weiterbildungsangebot am Abend gibt es auf der Homepage des Bildungswerks ver.di: https://www.erfolgreich-weiterbilden.de/weiterbild...