Offenes Ohr

Meitze. Der CDU-Ortsverband Elze lädt alle Bürger aus Elze und Meitze zum traditionellen "Offenen Ohr" bei Kaffee und Kuchen ein. Nachdem die Veranstaltung im letzten Jahr ausfallen musste, freuen sich die Organisatoren in diesem Jahr umso mehr auf Kritik, Ideen und den regen Austausch. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, unter Einhaltung der geltenden Coronaregeln, am Sonnabend, 14. August, ab 14.30 Uhr in den Garten der Familie Backhaus in Meitze, Auf dem großen Kampe 42.