Öffnungszeiten/Sprechstunden zum Jahresende

Wedemark. Zum Weihnachtsfest und den folgenden Feiertagen ist das Serviceangebot der Gemeinde Wedemark eingeschränkt. Das Rathaus schließt seine Tore am Jahresende. Der letzte Tag, an dem Bürger ihre Anliegen bearbeiten lassen können, ist Freitag, 21. Dezember. Am Mittwoch, 2. Januar, stehen die Mitarbeiter wieder zur Verfügung. Die Sprechstunde des Verwaltungsvorstandes, die im Regelfall mittwochs zwischen 16 und 18 Uhr angeboten wird, findet während der Weihnachtsferien, am 2. Januar nicht statt. Der nächste reguläre Termin im Anschluss an die Weihnachtsferien ist am Mittwoch, 9. Januar 2019.

Die Bibliothek auf dem Campus W in Mellendorf hat während der Weihnachtsferien geschlossen. Am Montag, 7. Januar 2019, steht das Angebot wieder zur Verfügung. Das Mehrgenerationenhaus Wedemark am Gilborn 6 in Mellendorf bietet zwischen den Jahren ein buntes Programm gegen Feiertagseinsamkeit. Der Plan kann bei den Mitarbeitern erfragt werden. In der ersten Januarwoche bleibt auch das Mehrgenerationenhaus geschlossen.