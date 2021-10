Ohne Fahrerlaubnis

Resse. Ein 23-jähriger Wedemärker wurde am Freitagabend letzter Woche von der Polizei mit seinem Pkw in der Osterbergstraße in Resse angehalten angehalten und kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.