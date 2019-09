Ohne nennenswerte Störungen

Mellendorf. Am Samstag fand in Mellendorf das Holi-Farbrausch-Festival 2019, Am Freizeitpark, statt. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung ohne nennenswerte Störungen. Durch den Veranstalter wurde mitgeteilt, dass circa 3.700 Teilnehmer das Veranstaltungsgelände besucht hatten.