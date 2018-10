Oktoberwanderung der NaturFreunde

Wanderung in das Waldgebiet Krelinger Bruch

Wedemark. Am Sonntag, 28. Oktober, treffen sich die Wedemärker NaturFreunde um 8.50Uhr (Zeitumstellung beachten) am Bahnhof Mellendorf zur Bahnfahrt nach Hodenhagen. Von dort geht die Wanderung in die Nähe des Flugplatzgeländes an der Hudemühler Meiße entlang bis in das Waldgebiet des Krelinger Bruchs. Der Rückweg verläuft teilweise am Safaripark vorbei und durch den Wald nach Hudemühlen. Als Rest der ehemaligen Burganlage der Herren von Hodenberg steht hier noch die restaurierte Gutskapelle aus dem Jahr 1425. Ebenso sehenswert ist die Brinkanlage, eine 1988 erstellte Sammlung vonalten Gehöften. Mit einer Einkehr im Café am Deich endet die etwa elf Kilometer lange Tour. Für die Wanderung sind festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung erforderlich. Die Wanderleiterin Ingrid Mehrmann bittet wegen begrenzter Teilnehmerzahl um frühzeitige Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Fahrkosten für Mitglieder acht Euro, für Gäste elf Euro).