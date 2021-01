Online-Gesundheitskurse

VHS Hannover-Land bietet zwei Kurse an

Wedemark. Die Volkshochschule (VHS) Hannover Land bietet zwei neue Online-Kurse im Bereich Gesundheit an, damit Interessierte auch von zu Hause aus etwas für ihre Gesundheit tun können. Im „Kompaktkurs Demenz“ (Kursnummer 211GM0000) wird, in Kooperation mit der Aktion Demenz Partner der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, an einem Abend eine anschauliche Einführung in das Thema Demenz vermittelt. Das Angebot richtet sich an Interessierte, selbst Betroffene mit beginnender Demenz und natürlich an Angehörige demenziell erkrankter Menschen. Der Vortrag wird durch Kurzfilme und die Durchführung eines Demenz-Tests ergänzt. Darüber hinaus gibt der Referent einen Einblick in seine stationäre Arbeit mit demenziell Erkrankten und vermittelt die wichtigsten Netzwerkstrukturen, in die ein älter werdender Mensch sinnvollerweise eingebunden werden sollte. Der Kurs findet am Donnerstag, den 21. Januar, von 18 bis 20.15 Uhr statt. Das Kursentgelt beträgt sieben Euro. Für diejenigen, die im neuen Jahr an ihrem Gewicht arbeiten möchten, bietet die VHS am Mittwoch, 27. Januar, von 18 bis 19.30 Uhr den Online-Kurs „Gesund abnehmen – dauerhaft das Wunsch- und Wohlfühlgewicht halten“ (Kursnummer 211GB0202) an. Bei dieser Veranstaltung geht es unter anderem um folgende Fragestellungen: Wie kann ich mit natürlichen Lebensmitteln abnehmen, ohne zu hungern? Welche Lebensmittel sollte ich bevorzugen und welche vermeiden? Was mache ich bei einer Heißhungerattacke? Das Kursentgelt beträgt neun Euro. Interessierte können sich unter Angabe der jeweiligen Kursnummer direkt online unter www.vhs-hannover-land.de anmelden. Alternativ nimmt die Volkshochschule Anmeldungen telefonisch unter (0 51 37) 9 80 03-30 oder per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de entgegen.