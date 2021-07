Open Air

Resse. Unter dem Motto „„Ich sehe was du nicht siehst!“ Einer entdeckt das Sehen neu!“ wird endlich wieder Krabbelgottesdienst in Resse gefeiert. Am Donnerstag, 22. Juli, um 15.30 Uhr startet der Krabbelgottesdienst vor der Kirche erstmals open Air. „Wir haben verschiedene Stationen zum Singen, ausprobieren und entdecken vorbereitet“ sagt Pastorin Wibke Lonkwitz. Eingeladen sind Kinder von im Alter bis zu vier Jahren mit ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern in die Martin-Luther-Straße 10 in Resse. Der Gottesdienst soll nicht länger als 30 Minuten dauern. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum Picknick auf der Wiese. Bei Regen werden die Stationen mit Abstand in die Kapernaum-Kirche verlegt.