Open-Air-Gottesdienst im Pfarrgarten

Mellendorf. Die Katholische Kirchengemeinde St. Marien in der Wedemark lädt herzlich ein

zu einem Open-Air-Gottesdienst mit Eucharistiefeier am Sonntag, 14. Juni, um 11 Uhr. Auf dem Festplatz hinter der Kirche werden Plätze für ca. 80 Personen zur Verfügung stehen.

Es wird wie bei allen Gottesdiensten um eine vorherige telefonische Anmeldung im Pfarrbüro unter Telefon (0 51 30) 33 96 gebeten. Der Gottesdienst findet auch bei leichtem Regen statt. Bei einer größeren Teilnehmerzahl ist eine Verlegung in die Kirche wegen des begrenzten Platzes nicht möglich.