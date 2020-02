Ordentlichen Mitgliederversammlung

Bissendorf. Die ordentlichen Mitgliederversammlung der Verkehrswacht Wedemark findet am Freitag, 28. Februar, um 19 Uhr im Schützenhaus Bissendorf, Am Mühlenberg statt. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Geschäftsbericht des Vorstandes Neuwahlen und Ehrungen. Weitere gewünschte Tagesordnungspunkte sollten bis zum 15. Februar an info@verkehrswacht-wedemark.de oder per Post an die Vereinsadresse zu senden. Der geschäftsführende Vorstand gibt das erste Getränk aus und lädt nach der Versammlung zu einem kleinen kalten Büfett ein. Nach der Versammlung soll noch ein wenig zusammengesessen werden.