Orgelkonzert

Helstorf. Am kommenden Sonnabend, 23. November, beginnt um 19.30 Uhr in der Helstorfer Kirche ein Konzert mit Jan Katzschke. Auf der historischen Heyder-Orgel von 1864 und auf dem Cembalo wird unter dem Motto „Zeit und Ewigkeit“ Musik zum Ende des Kirchenjahres erklingen. Meisterwerke der Barockmusik hat Katzschke, der in Helstorf lebt und von hier aus international Konzerte gibt, für sein „Heimspiel“ in der dunklen Jahreszeit des November ausgewählt: Johann Pachelbels Variationen „Werde munter, mein Gemüte“, Dieterich Buxtehudes Passacaglia d-moll oder Johann Sebastian Bachs berühmte Chromatische Fantasie und Fuge verheißen einen besinnlichen Konzertabend zwischen Nachdenklichkeit und Hoffnung. Der Eintritt ist frei.