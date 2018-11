Orgelkonzert in Helstorf

„Zwischen Heiterkeit und Melancholie“

Helstorf. Die historische Orgel der Helstorfer Kirche steht im Mittelpunkt eines Konzertes am kommenden Sonnabend, 24. November, um 19.30 Uhr. Jan Katzschke spielt Orgel- und Cembalomusik um 1700 quer durch Europa: Italienisches Temperament, französischer Klangsinn und deutsche Tiefgründigkeit bilden dabei reizvolle Kontraste „zwischen Heiterkeit und Melancholie“. Es erklingen Werke unter anderem von Pachelbel, Storace, Purcell und Bach, der Eintritt ist frei. Jan Katzschke lebt seit dem letzten Jahr in Helstorf, von hier aus ist er als Konzertorganist international unterwegs. Für den warmen Klang der kleinen historischen Helstorfer Heyder-Orgel von 1864 begeistert er sich seit seiner Jugendzeit und freut sich nun, dieses besondere Instrument in den Mittelpunkt seines Konzertes rücken zu können. Der Eintritt ist frei.