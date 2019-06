Orgelnacht in St. Osdag

Internationale Star-Organisten kommen nach Mandelsloh

Mandelsloh. Seit bald zwei Jahren gehören die Orgeln und das Orgelspiel in Deutschland zum Weltkulturerbe der Unesco. Auch im Neustädter Land finden sich einzigartige Instrumente; eine ganz besondere Orgel aus dem Jahr 1878 steht etwa in der St.-Osdag-Kirche Mandelsloh. Hier initiiert der international tätige Konzertorganist Jan Katzschke, der in Neustadt aufwuchs und seit zwei Jahren wieder hier lebt, gemeinsam mit der Kirchengemeinde nun erstmals ein ganz besonderes Konzertereignis, das sich Musikinteressierte nicht entgehen lassen sollten: Am Sonnabend, 29. Juni, beginnt um 20 Uhr die „Erste Internationale Orgelnacht“.Katzschke überzeugte zwei seiner „Lieblingskollegen“, sich auf die Reise ins Neustädter Land zu begeben, um mit ihm gemeinsam einen langen Abend der Orgelmusik zu gestalten. Leo van Doeselaar (Amsterdam) und Pavel Cerny (Prag) zählen beide zu den angesehensten Konzertorganisten Europas, und so verspricht der Abend Kunstgenuss auf allerhöchstem Niveau.Alle drei Künstler werden jeweils Perlen der romantischen Orgelmusik aus ihren Ländern zu Gehör bringen; der Kammerchor Neustädter Land, den Katzschke mit engagierten Neustädter Sängern vor zwei Jahren gründete, steuert beliebte Chormusik von Bach, Mendelssohn und Rheinberger bei. So umfasst das Programm also eine gesunde Mischung aus eher unbekannten Entdeckungen und bekannten Kompositionen. Die große Entfernung von Organisten und Publikum soll durch eine hochwertige Video-Liveübertragung vom Spieltisch auf Bildschirme im Kirchenschiff überbrückt werden. Dies ist ebenfalls ein Novum im Neustädter Land; die Veranstalter erhoffen sich so, die Kunst der Organisten „greifbarer“ zu machen. Für eine kulinarische Pause im Konzert sorgt der Konzertausschuss der Kirchengemeinde Mandelsloh, die Gesamtdauer mit Pause beträgt etwa zweieinhalb Stunden.Aber auch die nächste Generation der Konzertbesucher ist schon im Blick der Veranstalter: Im Vorfeld der Orgelnacht wird Jan Katzschke Schulklassen und Hortgruppen aus Mandelsloh und Helstorf mit jeweils einstündigen Orgel-Führungen die „Königin der Instrumente“ näher bringen, und vielleicht lassen sich ja zusätzlich auch noch einige Eltern in die Orgelnacht locken. Die Besucher erwartet jedenfalls ein festlicher und stimmungsvoller Abend mit außergewöhnlichem Kunstgenuss – und mit der Möglichkeit, danach noch etwas zu verweilen und den Künstlern bei einem anschließenden Lagerfeuer persönlich zu begegnen. Hier wird auch der Kammerchor Neustädter Land noch einmal Abendlieder anstimmen.Karten zu 20 (ermäßigt 15) Euro sind im Vorverkauf bei Laporte, beim Theater- und Konzertkreis und bei der St.-Osdag-Apotheke Mandelsloh zu erwerben; eine Karten-Vorreservierung (Abholung bis 30 Minuten vor Konzertbeginn) ist möglich direkt bei der Kirchengemeinde Mandelsloh unter kg.mandelsloh@evlka.de oder Telefon (0 50 72) 3 34 (AB) oder Fax (0 50 72) 4 53. Die Abendkasse in der Kirche ist am 29. Juni ab 19 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.orgelnacht-mandelsloh.de.