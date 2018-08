Orgelreise im Neustädter Land im Rahmen des Kultursommers

Region. Im letzten Jahr erklärte die UNESCO den Orgelbau und die Orgelmusik in Deutschland zu Recht zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Dass auch die Kirchen im Neustädter Land eine historisch gewachsene Orgellandschaft erster Güte beherbergen, soll am Sonntag, 12. August, im Rahmen des Kultursommers der Region auf besondere Art unter Beweis gestellt werden. Begleitet durch die Organisten Jan Katzschke und Claudia Wortmann startet an diesem Tag um 13.30 Uhr ein Bus vom Busbahnhof Neustadt zu einer Rundreise, bei der vier unserer kostbarsten historischen Orgeln mit passender Musik und spannenden Erläuterungen professionell vorgestellt werden. Den Auftakt bildet um 14 Uhr die älteste Orgel der Region von 1754 in Dudensen, gefolgt von der frühromantisch-thüringischen Orgel in Helstorf (15 Uhr) und der klangprächtigen romantischen Furtwängler-Orgel in Mandelsloh (16.30 Uhr). Am Schluss steht um 17.30 Uhr ein Konzert mit träumerischer spätromantischer Musik an der Orgel von 1912 in Niedernstöcken: „Legenden und Poesien“ spielen die Harfenistin Jessyca Flemming aus Berlin und der Organist Stefan Kießling aus Leipzig. Anschließend fährt der Bus zurück nach Neustadt.

Die Busfahrt kann nur nach Voranmeldung genutzt werden (Gesamtpreis 40 Euro inklusive Kaffee und Kuchen), aber selbstverständlich können die einzelnen Programmpunkte auch individuell angefahren werden (20 Euro für drei Orgelführungen, 15 Euro für das Abschlusskonzert). Anmeldungen zur Busreise sind möglich über die Kirchengemeinden Mandelsloh, Telefon (0 50 72) 3 34, E-Mail KGMandelsloh@evlka.de, der Kartenvorverkauf für das Abschlusskonzert erfolgt direkt über die Kirchengemeinde Niedernstöcken unter Telefon (0 50 73) 5 97. Beides ist auch über www.reservix.de möglich. Die Reise findet im Rahmen des Kultursommers der Region Hannover statt und wird gefördert vom Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf.

Programmablauf: 13.30 Uhr Abfahrt des Busses ab Neustadt, Busbahnhof; 14 Uhr St. Ursula Dudensen, Zuberbier-Orgel von 1754; „Mit satt anhaltenden Griffen“ – Barocke Liedbearbeitungen (Claudia Wortmann); 15.10 Uhr Dorfkirche Helstorf, Heyder-Orgel von 1864 „Rund um Bach“ – Thüringische Klangwelten (Claudia Wortmann und Jan Katzschke); Kaffe und Kuchen in Helstorf; 16.30 Uhr St. Osdag Mandelsloh, Furtwängler-Orgel von 1878 „Con moto maestoso“ – Dramatiker der Romantik (Jan Katzschke); 17.30 Uhr St. Gorgonius Niedernstöcken, Furtwängler & Hammer-Orgel von 1912 Abschlusskonzert „Legenden und Poesien“ – Träumerische Spätromantik

mit Jessyca Flemming (Berlin), Harfe und Stefan Kießling (Leipzig), Orgel anschließend Tagesausklang bei Brot und Wein; circa 20 Uhr Rückkehr des Busses nach Neustadt, Busbahnhof.

Anmeldung für die Inanspruchnahme der Busfahrt erforderlich bei der Kirchengemeinde Mandelsloh, St.-Osdag-Straße 23, 31535 Neustadt, Telefon (0 50 72) 3 34, E-Mail KGMandelsloh@evlka.de; Vorverkauf Abschlusskonzert: Kirchengemeinde Niedernstöcken, Kirchende, 31535 Neustadt, Telefon (0 50 73) 5 97.