Ortsrat Resse tagt

Neubaugebiet und Glasfaserversorgung auf der Tagesordnung

Resse. Zum ersten Mal seit sieben Monaten kommt der Ortsrat Resse am Dienstag, 8. September, um 19.30 Uhr wieder zu einer Sitzung zusammen. Damit dies unter den wegen der Corona-Krise geltenden Regeln möglich ist, findet die Sitzung in der Resser Sporthalle statt. Es stehen 44 Plätze für Zuschauer zur Verfügung. In dieser Anzahl werden vor Sitzungbeginn Zugangskarten ausgegeben. Bis zum Einnehmen des Sitzplatzes soll eine Mund-Nase-Beckung getragen werden.Auf der Tagesordnung stehen nach den Berichten des Ortsbürgermeisters und der Gemeindeverwaltung der Bebauungsplan „Neues Land“, die bevorstehende Glasfaserversorgung für den Ort, der Sachstand zum neuen Glascontainerstandort und die Vergabe von Ortsratsmitteln. Vor Eintritt in die Tagesordnung wird wie immer eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Hierfür können Fragen auch bereits vorab per E-Mail an den Orsbürgermeister Jochen Pardey übermittelt werden or-resse@pardey.email.