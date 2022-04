Ortsrat Resse tagt

Resse. Der Resser Ortsrat, lädt alle interessierten Bürger zur nächsten Ortsratsitzung am Montag, 9. Mai ,um 19.30 Uhr ins Moorinformationszentrum ein. Beginn ist mit einer Bürgerfragestunde. An dem Abend können sich Bürger über das Projekt Hannoversche Moorgeest informieren, und bei Bedarf Fragen an die Projektverantwortlichen zu Baumassnahmen, Zeitplanung und dem Nutzen der Renaturierung stellen. Ein weiterer Punkt ist die Vergabe von Ortsratsmitteln. Diese Mittel stehen dem Ortsrat zur Verfügung, und können für den Ort direkt eingesetzt werden. Der Ortsrat, möchte auf der Sitzung einen Aufruf starten zur Projektfindung. Bürger sollen die Möglichkeit bekommen, Ideen für den Einsatz der Mittel einzureichen. Der Ortsrat hofft auf rege Teilnahme.