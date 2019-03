Ortsratssitzung

Wennebostel. Die achte öffentliche Sitzung des Ortsrates Wennebostel findet am Montag, 18. März, um 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Wennebostel, Alter Postweg 21 A statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen des Ortsbürgermeisters und der Verwaltung der Neubau einer viergruppigen Kita in Wennebostel Am Rahlfsberg sowie Verteilung der Ortsratsmittel.