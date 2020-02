Ortsratssitzung

Bissendorf. Die 16. öffentliche Sitzung des Ortsrates Bissendorf findet am Donnerstag, 13. Februar, um 20 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Ortsbürgermeisterin und der Verwaltung die Vergabe der Ortsratsmittel sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Bereich zwischen Gottfried-August-Bürger-Straße und Tattenhagen in Bissendorf.