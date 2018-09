Ortsratssitzung

Mellendorf. Die siebte öffentliche Sitzung des Ortsrates Wedemark IV (Mellendorf, Gailhof) findet am Donnerstag, 27. September, um 19.30 Uhr in der Aula der Grundschule Mellendorf statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Ortsbürgermeisterin und der Verwaltung die Änderung des Flächennutzungsplanes Nr. 11/16 und Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11/ 43 „Gewerbegebiet Kickersberg“ in den Gemeindeteilen Mellendorf und Hellendorf sowie der Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019.